القيادي شلح: نتوقع أي حماقة من العدو و المقاومة في حالة نفير عام

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلَّح أنه تم اتخاذ الموقف الواضح بالتصدي للعقلية الهمجية الصهيونية، التي يقودها نفتالي بينت.

و قال شلح في حديث له على قناة الجزيرة: "نتوقع من العدو أي حماقة، ولا يهمنا أي أخبار فقد تعودنا على غدر الاحتلال، والمقاومة في حالة نفير عام".

و لفت شلح الى أن الميدان هو الذي يحكم طبيعة الرد من قِبل فصائل المقاومة. والحرب خدعة.

و أضاف القيادي في الجهاد قائلاً: "غزة على أهبة الاستعداد، وقواعد الاشتباك ستظل ثابتةً كما فرضتها المقاومة العام الماضي في معركة سيف القدس".

و أردف قائلاً: "قد رأى العالم كله وحدة شعبنا في معركة سيف القدس، وهذا ما أقلق العدو، علاوةً على الارتباك الذي تملك الاحتلال، فالنار التي أشعلها أهلنا في مدن الداخل المحتل كانت أشد أواراً."

و أكد القيادي في الجهاد بأن أي انقسام يذوب في ظل المعركة، وشعبنا قادر على إيلام العدو.

و تابع يقول: "نحن نُشفق على الوسطاء بيننا وبين العدو، فهم يعرفون الحقيقة، وأن القضية الأكبر هي وجود الاحتلال. هم يتم تحريكهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وغالباً ما يصب تحركهم في مصلحة العدو".

و أوضح شلح بأن أي وساطات عربية تتحرك بخجل، وببرنامج عمل محدد. ثم كيف يرضى هؤلاء الوسطاء العرب والمسلمون أن يلعبوا هذا الدور بيننا وبين العدو؟!..

و تابع قائلاً: "نحن طلاب حرية واستقلال، ونريد أن نعيش بكرامة فوق أرضنا، ولسنا سفاكي دماء".

و أضاف القيادي شلح: "سنقف دائماً في وجه العدو المجرم، ولقد رضينا بأن نكون رأس حربة الأمة في المواجهة، لذا علينا أن نكون على مستوى التحديات والأخطار التي تتهدد مقدساتنا وقضيتنا".