ما هي جنسية والد الملكة رانيا العبد الله؟ معلومات عن فيصل صدقي الياسين

توفي اليوم الجمعة، فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبدالله.

ونعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والأسى، والدة الملكة رانيا العبدالله.

وأمر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة.

من هو فيصل صدقي الياسين والد الملكة رانيا؟

الطبيب الدكتور فيصل الياسين ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم يتوجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في ايرلندا الشمالية.

في عام 1961 انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارسا لمهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 27 أيار 2022.

الملكة رانيا تنعى والدها

ونشرت جلالتها تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "اللهمّ في يوم الجمعة افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

