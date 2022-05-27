صلاح يهدد بأخذ أفضل هداف في الدوري الإنجليزي

هدد اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي اللاعب الفرنسي تيري هنري الذي يتمتع بلقب أعلى هداف في الدوري الإنجليزي بأخذ اللقب منه.

وكان قد تُوج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مناصفة مع لاعب توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بعد تسجيل كل منهما 23 هدفاً.

ويُشار إلى أنه يطمح صلاح خلال بقائه مع ليفربول خلال الموسم القادم، إلى أن يحقق الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تتويجاً بلقب الهداف في الدوري الإنكليزي والذي يملكه أسطورة كرة القدم الفرنسية، تيري هنري الذي تحصّل على اللقب الشرفي في 4 مرات، بتسجيله 24 هدفاً في موسم 2001/2002 و30 هدفاً في موسم 2003/2004 و25 هدفاً في موسم 2004/2005 و27 هدفا في 2005/2006.

وسبق لصلاح الفوز بالجائزة في مناسبات سابقة، حيث كان على موعد مع التتويج في مناسبتين سابقتين، خلال موسم 2017/2018، الذي سجل فيه 32 هدفاً، وكذلك سجل 22 هدفاً في موسم 2018/2019.

والتحق صلاح أيضا بالنجم الإنكليزي لنادي توتنهام، هاري كين، الذي سبق له أيضا الفوز بلقب الهداف في 3 مناسبات أيضا، وبالتالي فهما يسعيان معا للإطاحة برقم الفرنسي هنري.

جدير ذكره أن النجم المصري لم يكتف بجائزة أفضل هداف في البريميرليغ، بل تحصّل أيضا على جائزة أكثر لاعب قدم لزملائه تمريرات حاسمة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.