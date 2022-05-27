نجم ليفربول ماني يحضر مفاجئة.. فما هي؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، أن نجم ليفربول السنغالي، ساديو ماني، يجهز مفاجئة لفريقه الإنجليزي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُشار إلى أنه لطالما ارتبط اسم ماني ببايرن ميونخ الألماني، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري داخل ملعب "أليانز آرينا".

وقالت صحيفة "بيلد" :"إن ماني بصدد رفض تجديد عقده مع الريدز، لإفساح الطريق أمام انتقاله إلى بطل البوندسليغا".

وأكدت الصحيفة، أن ماني صاحب الـ30 عاما يرغب في خوض تحديات جديدة بقميص بايرن بعد 3 سنوات ناجحة أمضاها داخل ملعب أنفيلد.

ولفتت، إلى رغبة ماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، على حساب ريال مدريد، ومن ثم توديع زملائه قبل التحول إلى بايرن ميونخ.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل انتهاء تعاقده مع وصيف بطل البريمييرليغ، في صيف 2023، فإن بايرن غير مستعد لعرض أكثر من 30 مليون يورو نظير ضم الجناح السنغالي.