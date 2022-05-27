"مهجة القدس": الأسير أحمد إبراهيم يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الجمعة، بأن الأسير أحمد داود سلمان إبراهيم "عايش" (50 عامًا) من بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ودخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير ابراهيم، بتاريخ 27/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبعد أن قدم محاميه استئنافًا على الحكم قررت المحكمة الصهيونية تخفيض حكمه إلى (25) عامًا.

الجدير ذكره أن الأسير أحمد إبراهيم ولد بتاريخ 02/07/1972م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن "النقب الصحراوي" في ظروف إعتقالية صعبة.