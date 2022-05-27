الأسير عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

يواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ86 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، بأن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال أعادت، الثلاثاء الماضي، المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا الإسرائيلية" بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

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