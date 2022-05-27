تعرف على فوائد اللوز الأخضر.. فما هي؟، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أهم الفوائد الصحية لفاكهة اللوز الأخضر لصحة الانسان، حيث تعد من أهم الفواكه التي تحتوي على مضادات الاكسدة التي تحارب السرطان، وغنية بالكثير من الألياف، ولذلك زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

تعرف على فوائد اللوز الأخضر​​​​

فوائد اللوز الأخضر

ويُعد اللوز الأخضر من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد، قد أوصى العديد من الخبراء في التغذية بضرورة تناول اللوز الأخضر لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والألياف.

ونصح الخبراء بضرورة تناول اللوز الأخضر؛ لما له من فوائد على صحة الإنسان، ومن الفوائد للوز الأخضر ما يلي:

تعرف على فوائد اللوز الأخضر​​​​

فوائد اللوز الأخضر

- يقوي الجهاز المناعي بالجسم.

- غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

- يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد اللوز الأخضر

- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن، كالحديد، ما يجعله من الأطعمة التي ينصح الأطفال بتناولها، لوقايتهم من الأنيميا.

- يحتوي على نسبة جيدة من المغنسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، وحمايته من الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل.

فوائد اللوز الأخضر

فوائد اللوز للحصوات

- يمنع تكون حصوات المرارة.

- يحافظ على صحة الكلى ويقلل من خطر تعرضها للحصوات.

فوائد اللوز الأخضر

فوائده للرجيم

- يمد الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.

- يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بإضافته إلى أنظمة الحمية الغذائية "الدايت".

- يقى الكبد من السموم والدهون.

فوائد اللوز الأخضر

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل من عملية الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، ما يعود بالنفع على عملية الإخراج.

- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم، عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.

فوائد أخرى

- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، بنسبة 12%.- يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.