الطقس: أجواء حارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 27-5-2022، أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود اجواء حارة نهاراً في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء مع طقس سديمي.

وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبياً في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

السبت: 28-5-2022

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء حارة نهاراً في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبياً في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الأحد: 29-5-2022

يطرأ اليوم إرتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين حارة وشديدة الحرارة في مختلف المناطق خاصة في المناطق الغورية . مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. االرياح تكون متقلبة الإتجاه . والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 30-5-2022

يبقى الجو حاراً الى شديد الحرارة . في المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو حارقاً. مع المساء يصبح الجو لطيفاً ومعتدلاً. الرياح تكون متقلبة الإتجاه وجافة بشكل ملموس. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

الثلاثاء: 31-5-2022

تبقى الأجواء الحارة هي المسيطرة على البلاد وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية . الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.