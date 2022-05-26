كم سعر الذهب في أسواق السودان مقابل الجنيه السوداني بتعاملات اليوم الجمعة 27 مايو 2022؟

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 27 مايو 2022، تشهد محركات البحث عبر الانترنت عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب، لا سيما من قبل التجار و المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج، و يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول و مقابل العملات المختلفة بشكل يومي، كما هو الحال الآن حيث نرصد لكم أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة.

و انخفضت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، بتعاملات اليوم الجمعة، إلى نحو 27.042 ألف جنيه (59.50 دولار).

ونزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 23.662 ألف جنيه (52.06 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 20.282 ألف جنيه (44.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.775 ألف جنيه (34.71 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، هبوطا إلى نحو 841.007 ألف جنيه (1850 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 189.299 ألف جنيه (416.50 دولار).

عالميا، تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم ، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي سيتسمك بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو حزيران ويوليو تموز