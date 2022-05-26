عليان يهاتف عائلة الأسير يعقوب قادري للتعزية بوفاة والدته

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الأسير المجاهد يعقوب قادري لتقديم واجب العزاء بوفاة والدته.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعائلة قادري بهذا الفقد الأليم.

جدير بالذكر، فإن الأسير المجاهد يعقوب قادري معتقل منذ العام 2003م، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو أحد أبطال عملية نفق الحرية وكسر القيد من سجون جلبوع في شهر سبتمبر الماضي.