رد نيمار على "شائعات رحيله" عن سان جرمان

أكد نجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم نيمار أنه "باق" في صفوف فريقه في ظل الشائعات والتكهنات حول مستقبله في النادي الباريسي.

وقال نيمار : "في الوقت الحالي، لم أسمع أي شيء، ولكن من جانبي، الحقيقة هي أنني باق".

وأضاف نيمار على حسابه على تويتر :"إنه لم يسمع شائعات عن احتمال رحيله عن النادي، مضيفاً :"الحلم مستمر وسنعود الموسم المقبل بقوة للقتال مرة أخرى (من أجل أهدافنا)".

وكان قد مدَّد البرازيلي نيمار (30 عاما) عقده العام الماضي حتى عام 2025، لكن علامات استفهام عدة تطرح بعد موسم آخر مخيب للآمال أفسدته الإصابة التي تعرض لها.

ومن جانبها زعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية :"أن باريس سان جرمان لن يعارض رحيل نيمار".

ومن ناحيته، يتساءل باريس سان جرمان، الذي يقوم بإعادة هيكلة في صفوفه، عن المكان الذي سيُمنح لـنيمار، بعدما نجح في التمديد حتى عام 2025 لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي أصبح أساس المشروع الرياضي.

وكان قد خلط تمديد عقد مبابي الأوراق في نادي العاصمة الذي يبدو أنه مستعد هذا الصيف للبدء من جديد في حقبة جديدة من خلال تغيير المدير الرياضي مع رحيل البرازيلي ليوناردو وربما المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

جدير ذكره أنه عانى اللاعب الأغلى في التاريخ الذي تم شراؤه مقابل 222 مليون يورو من نادي برشلونة الإسباني في 2017، من أجل فرض نفسه بسبب الإصابات المتكررة التي تثير تساؤلات بشأن مسيرته مع النادي الباريسي الساعي على الخصوص إلى التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.