كارفاخال: أخشى على صلاح من هزيمة جديدة أمام ريال مدريد

رد لاعب ريال مدريد، داني كارفاخال، على نجم ليفربول، محمد صلاح، بشأن تصريحات الأخير عن رغبته في الثأر من الميرينجي، عندما يلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان صلاح قد خرج مصابا خلال الشوط الأول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري الأبطال عام 2018، قبل أن يخسر الريدز حينها (3-1).



وعن ذلك، قال كارفاخال في تصريحات لشبكة "إيه بي سي": "لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في مزاج للانتقام.. صحيح أنك عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد دائما الحصول على فرصة ثانية ضد الفريق نفسه، من أجل التغلب عليه".



وأردف: "دعونا نأمل ألا تكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا أمام ريال مدريد عبئا مهما على صلاح".



وبخصوص سر تجديد كيليان مبابي عقده بشكل مفاجئ مع باريس سان جيرمان، بدلا من الانتقال إلى الفريق الملكي، قال الدولي الإسباني: "عليك أن تكون في ذهنه.. إنه فرنسي ومن باريس، ويلعب مع باريس سان جيرمان، وهو أفضل لاعب في بلاده".



وأتم: "الخروج من منطقة الراحة هذه يجب أن يكون صعبا.. لكني أصر على أن هناك قطارات تمر مرة واحدة، وريال مدريد فوق أي لاعب".