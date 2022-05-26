ما هي فوائد الجرجير للرجال؟، حيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية فوائد الجرجير للرجال، وهو من الخضروات الغنية بالكثير من الفوائد، لذلك يبحث عن الموضوع الكثير من المتابعين عبر محركات البحث العالمية، وبعد الزيادة في البحث قررنا كتابة هذا المقال. ويتمتع الجرجير بالعديد من الفوائد للرجال وخاصة الصحة الجنسية للرجال، والعديد من الفوائد الاخرى والتي نقدمها لكم في ما يلي:

ما هي فوائد الجرجير للرجال؟

فوائد الجرجير

تحسين قدرة العضلات على استعمال الأكسجين

يحتوي الجرجير على نسبة جيدة من النترات (Nitrate)، وهي مركبات كيميائية تتواجد في أنواع معينة من الأطعمة، وتساعد على تحسين قدرة العضلات على الاستفادة من الأكسجين الذي يصلها بشكل عن طريق جهاز الدوران.

لذا ونظرًا لاحتواء الجرجير على النترات فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تحسين الأداء الرياضي وتحسين الأداء الجنسي كذلك لدى الرجال.

مكافحة ضعف الانتصاب

وُجد أن تناول الجرجير مع دواء مخصص لعلاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم قد يساعد على تحسين فعالية هذا النوع من الأدوية وتقوية تأثيرها.

يجب استشارة الطبيب عن أنواع هذه الأدوية لأنها ذات ضرر كبير على القلب والأوعية الدموية.

ما هي فوائد الجرجير للرجال؟

تعزيز الشهوة الجنسية

من فوائد الجرجير للرجال أنه قد يساعد على تعطيل المفعول السلبي لبعض المواد الكيميائية الضارة التي قد تتسلل إلى الجسم من البيئة المحيطة، وهي مواد قد يكون لها تأثير سلبي على الرغبة الجنسية للرجال.

يعزى هذا النوع من الفوائد المحتملة غالبًا لاحتواء الجرجير على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، وبعض العناصر النادرة (Trace minerals).

ما هي فوائد الجرجير للرجال؟

فوائد أخرى للجرجير

خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان

من فوائد الجرجير للرجال والنساء قدرته على محاربة السرطان، وذلك بسبب احتوائه على مركب سلفورافان (Sulforaphane) الذي يعمل على تثبيط أنزيم هيستون ديسيتيلاز (enzyme histone deacetylase)، وأبرز السرطانات التي يُساهم الجرجير في مكافحتها هي الآتي:

سرطان الثدي سرطان البروستاتا. سرطان الرئة.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

إن قدرة الجرجير في المساهمة على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب ناتجة من النترات الموجودة بتركيبة الجرجير، والتي تعمل على خفض ضغط الدم مما يُحسن عمل الأوعية الدموية، ويقلل الخطر من الإصابة بأمراض القلب.

يُضاف إلى ذلك احتواء الجرجير على مضادات أكسدة تقلل من خطر التعرض للنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

ما هي فوائد الجرجير للرجال؟

تحسين صحة العظام

أحد فوائد الجرجير للرجال والنساء أنه يُحسن صحة العظام ويزيد من كثافتها، مما يجعله جيد في مكافحة خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

تنظيم مستويات سكر الدم

إن الجرجير له خواص قادرة على المساعدة في خفض فرص الإصابة بالسكري، بالإضافة لمساعدة مرضى السكري على إبقاء حالتهم الصحية تحت السيطرة وخفض فرص إصابتهم بمضاعفات مرض السكري.