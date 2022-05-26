250 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم 250 مستوطناً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس، وبتأمين من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 215 مستوطنًا من بينهم طلاب معاهد دينية توراتية وموظفون في حكومة الاحتلال، اقتحموا المسجد على شكل مجموعاتٍ متتالية، من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

وقالت المصادر :"أن المقتحمين دنسوا باحات المسجد الأقصى وتجوّلوا فيها بشكلٍ استفزازي، إضافًة إلى أداء الطقوس التلمودية في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة، برفقة عناصر من القوات الخاصة.

ويُشار إلى أنه تستمر جماعات “الهيكل” المزعوم بحشد مناصريها إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى الأحد القادم؛ احتفالًا في ذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية، وتزامنًا مع ذلك أُطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى منذ 27 أيار.

وكانت شرطة الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات واسعة في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، طالت بحسب مصادر عبرية أكثر من مائة، حيث قامت الشرطة بالتحقيق معهم وإبعاد العشرات منهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لفتراتٍ متفاوتة.