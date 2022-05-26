محمد صلاح باقٍ في ليفربول

كشف نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عن باقئه مع النادي الموسم المقبل على الرغم من بقاء عام واحد على نهاية عقده مع النادي.

ويُشار إلى أن ذلك جاء، وسط مخاوف أن ينتقل مجانا بعد ستة أشهر من الآن.

وبدوره قال صلاح، في مؤتمر صحافي :"أنه لا أريد أن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي، قلت ذلك سابقا وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق خصوصا في هذا الأسبوع المهم الذي ينتظرنا خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع صلاح :"لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".

وخلال الفترة الماضية، لم يفلح ليفربول وصلاح بالوصول إلى اتفاق لتمديد التعاقد ما أثار الكثير من القلق داخل النادي الأحمر، كون الهداف المصري بات مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

الجدير ذكره أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف العام 2017، وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.