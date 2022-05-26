الفوائد الصحية للبطيخ، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من المقالات المفيدة، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد البطيخ وهي فاكهة من الفواكه التي يكثر تناولها في فصل الصيف الذي نحن على أبوابه، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

ويُعتبر البطيخ من أهم الفواكه الني تفيد صحة الجسم، حيث أنه يحتوي على ما نسبته 92 في المئة من الماء، وينصح العديد من الأطباء بتناول البطيخ وخاصة مع قرب فصل الصيف، لما له من فوائد صحية عديدة، فهو يحتوي على فيتامين "إيه" "وسي" ومضادات للأكسدة.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

فوائد البطيخ:

1. يحسن الهضم

يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الألياف، مما يعزز الجهاز الهظمي الصحي والسليم ويحافظ على حركة الأمعاء منتظمة.

2. يقلل الالتهاب

يساعد محتوى الليكوبين العالي وفيتامين سي في البطيخ على تقليل الالتهاب والأضرار المؤكسدة، فقد أظهرت دراسة طبية أن تناول الفواكه الغنية بالليكوبين وفيتامين سي يقلل من مستويات الالتهاب في الجسم.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

3. يمنع الإصابة بالسرطان

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.

ويقلل الليكوبين خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين "آي جي أف"، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا، ويقال إن المستويات العالية من هذا البروتين تزيد فرص الإصابة بالسرطان.

4. تحسين صحة العيون

يساعد الليكوبين على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة. ويعمل بوصفه مركبا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، الأمر الذي قد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

5. يعزز صحة القلب

يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم، إذ وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، فإن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحتوي البطيخ أيضا على السيترولين، وهو حمض أميني، يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم مما يساعد أيضا على خفض ضغط الدم.

6. يمنع الربو

يعتبر البطيخ مصدرا ممتازا لفيتامين سي، مما يقلل من خطر الإصابة بالربو.

وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين سي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ومن هنا فإن الشخص المصاب بالربو تكون لديه مستويات منخفضة من فيتامين سي في الجسم، وهذا هو السبب في أنه يعاني من أعراض الربو.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

7. يقلل من آلام العضلات

يقلل البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول، بالإضافة إلى ذلك، يقال إن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

8. يرطب الجسم

بما أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، فإنه يحافظ على رطوبة الجسم، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

ما هي الفوائد الصحية للبطيخ؟

9. يعالج ضعف الانتصاب

يعد البطيخ مصدرا جيدا للسيترولين، الذي يتم تحويله إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، الذي يتحول بدوره إلى أكسيد النيتريك، وهو العنصر الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم ويحسن الانتصاب عند الرجال.

10. يعزز صحة الجلد والشعر

إن وجود فيتامين سي وفيتامين إيه في البطيخ مفيد لصحة الجلد والشعر، إذ إن فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نعومة البشرة وعلى قوة الشعر، أما فيتامين إيه فإنه يساعد على الحفاظ على بشرة صحية عن طريق إصلاح خلايا الجلد.