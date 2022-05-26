بالصور العتبان وش يرجعون- أصول قبيلة العتبان- فروع عائلة العتبان- العتبان ويكيبيديا

العتبان وش يرجعون- أصول قبيلة العتبان- فروع عائلة العتبان، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل والمعلومات الكاملة عن العتبان وش يرجعون- أصول قبيلة العتبان- فروع عائلة العتبان، والتي امتدت جذور تلك القبائل إلى آلاف السنوات لذا يتفاخر كل رجل سعودي بقبيلته وامتداد نسبها وعرقها، فذكر ذلك النسب يجعله يستشعر النسب الأصيل، وذلك ما جعل معرفة جذور تلك القبائل من الأمور الهامة للسعوديين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم العتبان ويكيبيديا والتفاصيل الكاملة عن هذه القبيلة العتبان ويكيبيديا.

العتبان وش يرجعون ويكيبيديا

تعتبر قبيلة العتبان قبيلة عدنانية يرجع نسبها إلى منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من نسب إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام.

قد تحددت منازل قبيلة عتيبة بشكل دقيق من وسط نجد إلى مداخل مكة المكرمة وما أكد على ذلك هو البلادي عندما ذكر مكانهم في المعجم الخاص به.. اعتمدت قبيلة العتيبي على رعاية الأغنام والإبل من قرية الغطغط إلى الرياض، وأكثر ما يُعرف عن أبناء قبيلة عتيبة أنهم كانوا متغيرين في معاملتهم مع الأشراف فكانوا يساندوهم تارة ويزعجونهم تارة أخرى.

العتبان ويكيبيديا





أولًا: قسم برقا

هو القسم الذي يأتي من نسب برقاوي وينحدر منهم فرعان وهم كالتالي:

الفرع الأول: أولاد ناصر الدفعة – الروسان – الثبتة – المقطة – الوقدان – النفعة.

الفرع الثاني: أولاد منصور الدغالبة – العصمة – الدعاجين – السيابين – القثمة.

ثانيًا: قسم روق

القسم الثاني من قبيلة العتبان يأتي من نسب روقي وهم فرعان ينحدر منهم عدة عوائل وهم كالآتي:

1- الفرع الأول المزاحمة

هم يأتون نسبة إلى مزحمي وفروعهم تتمثل في التالي:

• المراشدة.

• العضيان.

• الغبيات.

• السياحين.

• ذوي ثبيت وهم أمراء الروق.

• القساسمة.

• الحبردية.

• الفراهدة.

• المهادلة.

• المغايرة.

• ذوي عالي.

• ذوي عطية.

• المورقه.

• الخراريص.

• السلسة.

• الغنانيم.

2- الفرع الثاني طلحة

ينقسم من في فرع طلحة إلى أربعة عشر فخذًا يتضمنون الآتي:

• الذيبة.

• الحزمان

• الغربية.

• الأساعدة.

• العوازم.

• ذوي زراق.

• الحفاة.

• السمرة.

• الحماميد.

• المغايبة.

• الكراشمة.

• الدلابحة.

• الحناتيش

• الغضابين.

هجرات قبيلة عتيبة

بعد معرفة قيمة العتبان قبيلة العتبان وأهميتها والتأكد من العتبان وش يرجعون؟ يجدر ذكر أنهم شهدوا العديد من الأحداث في شبه الجزيرة العربية التي يمكن بيانها في الآتي:

1- هجرة الغطغط

أقدم هجرة لقبيلة عتيبة هي هجرة الغطغط التي كانت الأكثر في العدد فصوفها الكثير بأنها كانت شبيه بخروج الجيش إلى المعارك الكبيرة.. حيث قالت عنها الأميرة مضاوي بنت منصور في عهد الملك عبد العزيز:

«اكتسبت هجرة الغطغط في عهد شيخها سلطان بن بجاد ابن حميد شهره كبيره وكان يخرج من الغطغط خمسة آلاف مقاتل للجهاد. وبعد السلبة دمرت الغطغط حتى ان اخشاب بيوتها قد اخذها اهل ضرما. وبقيت هياكل فقط كما قال جون حبيب الذي زارها. وقال بقيت كذلك حتى جاء ماجد بن خثيلة إلى الملك عبد العزيز يطلب منه السماح له بسكنها فسمح ببناء بلدة جديدة تبعد عن القديمة قليلا» .

2- هجرة الحفيرة

كانت الحفيرة من أهم مصادر المياه لسكان الصحراء وكنت تابعة لقبله الدعاجين مؤسسها هو الأمير مناحي بن خالد واستخلف أولاده من بعده في حكم الحفيرة.. حيث تشتهر الحفيرة بأنها تبعد عن العاصمة بمسافة 200 كيلو متر فقط بالإضافة إلى امتلاكها العديد من مناطق التعدين، لذا هاجر إليها قبيلة عتيبة واستوطنوها وذلك ما ورد عن عدة مؤرخين.

3- هجرة الداهنة

وصل الشيخ عبد الرحمن بن ربيعان ومع بعض فروع قبيلة عتيبة إلى الداهنة، لكن بسبب عدة خلافات تم نفيه ولم يبقى فيها إلا ذوي ثبيت.





المعارك التي شاركت فيها قبيلة عتيبة العتبان

شاركت قبيلة عتيبة في الكثير من المعارك التي كانت بمثابة علامة مؤثرة في تاريخ القبلة.. لذلك يمكن توضيح أهمها في الآتي:

معركة الزكاة كانت في شمال تربة البقوم

معركة مناخ بقوم كانت المعركة بين قبيلة بقوم وقبيلة عتيبة.

معركة الشريف محمد بن الحارث هاجمت فيها قبيلة عتيبة آل مغيرة في العارض.

معركة سناف الطراد كانت بين قبيلة عتيبة وقبيلة قحطام.

معرفة أم العصافير ساندت فيها قبيلة عتيبة الإمام عبد الله بن فيصل أمام أهل العارض والشمال