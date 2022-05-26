مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس 26 مايو 2022، منازل المواطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنازل على مدخل بلدة برقة بالحجارة، واستهدفت عددا من المركبات في المنطقة.

وذكر دغلس، أن المنطقة تشهد توترا في ظل انتشار مجموعات المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ويواصل المستوطنون، بشكل يومي، الاعتداء على منازل وممتلكات المواطنين في جميع محافظات الضفة والقدس المحتلتين، وذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".