الأردن يقرر إلغاء إلزامية الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة

أعلنت الأردن اليوم الخميس 26/5/2022، عن قرارها إلغاء الزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، في سياق توجهه إلى رفع القيود التي سبق وفرضتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الانباء الأردنية: إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغا "ألغى بموجبه إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة في إطار عملية رفع القيود التي سبقت وطبقتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وفي سياق متصل، قالت الوكالة أن وزير الصحة بالوكالة، وزير الداخلية مازن الفرايه، قرر الأربعاء، وبناءً على توصيات اللّجنة الوطنية للأوبئة إلغاء طلب شهادة التأمين الصحّي ضد كورونا للقادمين إلى الأردن.

وتضمَّن القرار الاستمرار بإعطاء مطاعيم كوفيد – 19 لجميع الفئات العمرية المستهدفة من جرعة أولى وثانية وثالثة، والتشجيع على إعطاء الجرعة الرابعة بعد وضع معايير واضحة لهذه الجرعة، وخصوصاً بعد مُضي ستة أشهر على أخذ الجرعة الثالثة منها.

كما تضمّن القرار التعميم على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة بعدم إلزامية طلب فحص الـ PCR لغايات إدخال المستشفيات أو مراجعة المراكز الصحية، أما في الحالات الطارئة والمشتبهة بإصابتها بالفيروس فيمكن إجراء الفحص السريع للتحرّي عن الفيروس (RAT).

وبحسب البيانات الرسمية سجل الأردن نحو مليون و700 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين، في حين بلغ عدد الوفيات الناتجة عن كورونا ما يزيد عن 14 ألفا.