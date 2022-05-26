الليرة التركية تواصل الهبوط

واصلت الليرة التركية الهبوط مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل انخفاضا تجاوز 9 بالمئة خلال الـ25 يوما الماضية، وسط ترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي المقرر الخميس.

وهبطت الليرة التركية، الأربعاء، إلى أضعف مستوى لها منذ أعماق أزمة كانون الأول/ديسمبر، بينما شكك محللون في قدرة السلطات على الإبقاء عليها مستقرة بدون مصادر جديدة للعملة الأجنبية، وفقا لرويترز.

وتراجعت الليرة أكثر من تسعة بالمئة هذا الشهر و19.5 بالمئة هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة التكلفة باع فيها البنك المركزي الدولارات لمحاولة حماية العملة المحلية.

وعند أدنى مستوى لها في جلسة اليوم، هبطت الليرة 1.4 بالمئة إلى 16.40 مقابل العملة الخضراء.

وكانت الليرة قد هوت في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول إلى مستوى قياسي منخفض عند 18.4 بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة دفعتها للهبوط بنسبة 44 في المئة على مدار العام الماضي. وقفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70 بالمئة في نيسان/أبريل.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبطت حوالي 3.5 مليارات دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 أيار/مايو. وقدر مصرفيون أنها تراجعت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.