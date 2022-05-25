"إسرائيل" تعترف لأمريكا بمسؤوليتها عن اغتيال الضابط بالحرس الثوري في طهران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري في طهران.

وقبل أيام، اُغتيل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار عليه من قبل مسلَّحين يستقلان دراجة نارية في شرق طهران.

ويعد هذا الهجوم الأبرز يستهدف شخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حين اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده بإطلاق نار استهدف موكبه قرب العاصمة، في عملية اتّهمت طهران عدوها اللدود اسرائيل بتنفيذها.

وأعلن الحرس الثوري أن "العقيد صياد خدائي"، تعرض الى جريمة اغتيال إرهابية" نفّذها شخصان كانا على دراجة نارية في شارع مجاهدي الاسلام في شرق طهران، وذلك في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي "سباه نيوز".