بث مباشر شاهد مباراة روما وفينورد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:02 م
25 مايو 2022
شاهد مباراة روما وفينورد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
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يلتقي فريق روما الإيطالي بنظيره فينورد الهولندي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، على ملعب " ارينا كومبيتاري" بألبانيا، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

وتأهل فريق روما الإيطالي إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي إثر تغلبه على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب بين روما وليستر سيتى قد انتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين، على ملعب "كينج باور".

فيما تأهل فريق فينورد لنهائي دورى المؤتمر الأوروبي، بعد تعادله سلبيا أمام مضيفه فريق مارسيليا الفرنسي فى إياب نصف نهائي البطولة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الهولندى بنتيجة 3-2 في المواجهة التي أقيمت في هولندا.

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