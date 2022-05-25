"مباحث المرور بغزة" تضبط عددًا من الدراجات النارية المسروقة

ضبطت مباحث المرور بالشرطة في غزة، 5 دراجات نارية وتوكتوك مسروقة، وذلك خلال حملاتها المرورية التي جاءت لمتابعة شكاوى سرقات الدراجات النارية، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالي 13 ألف و800 دولار.

وأوضحت مباحث المرور، أنها ضبطت في محافظة شمال غزة، المدعو حسن (ح)، والذي أقر بسرقة 4 دراجات نارية ومركبة من نوع "توكتوك".

وقالت: إنها ضبطت في محافظة غزة ضبطت دراجة نارية مسروقة، قيمتها 1800 دولار تعود لأحد المواطنين.

وأشارت إلى أنها فحصت خلال الحملة التي قامت بها في محافظة غزة قُرابة الـ 350 دراجة نارية للتأكد أن ملكيتها تعود لسائقها.

وبينت أنها تحرزت على المضبوطات وأحالت ملف القضية الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.