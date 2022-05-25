محكمة كويتية تحجز دعوى حجب موقع "نتفليكس" إلى 8 يونيو

حجزت المحكمة الإدارية في الكويت يوم الأربعاء الدعوى التي تطالب بإغلاق موقع "نتفليكس" وحجبه في البلاد، إلى 8 يونيو المقبل.

وحضر دفاع الحكومة ممثلا في إدارة الفتوى والتشريع أمام المحكمة عن ثلاث جهات وهي وزارة الإعلام ووزارة المواصلات وهيئة الاتصالات، وطالب برفض الدعوى.

كما حضر المدعي المحامي عبد العزيز السبيعي وقدم مذكرة ومقاطع وأدلة طالب المحكمة بالاطلاع عليها، مؤكدا أن هذا الموقع يبث ما من شأنه إفساد والتأثير في مجتمعنا الكويتي وعاداته وتقاليده.

وتأتي هذه الدعوى بسبب الانتقادات التي أثيرت عقب فيلم بث "أصحاب ولا أعز"، حيث ذكر مقدم الدعوى أن المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلما عربيا تحت عنوان "أصحاب ولا أعز" أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى ما وصفه بالانحلال الأخلاقي.

وأوضح أن هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولا تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها.