الاحتلال يُقرر الافراج عن الطفل خالد سمحان بكفالة مالية وشروط لتنفيذها

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال في "عوفر" قررت الافراج عن القاصر خالد لطفي سمحان (14 عاماً) من قرية راس كركر غربي رام الله، بكفالة مالية وبشروط فُرضت بحقه لتنفيذها.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي ، أن شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الافراج حتى الغد، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الطفل سمحان قبل يومين، بعد إطلاق النار عليه وإصابته، ونقل حينها إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج وبعدها إلى معتقل "عوفر"، وقد عُقدت جلسة المحكمة اليوم بحضور الطفل.