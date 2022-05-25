"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (26 مايو):

وقالت الوزارة في بيان لها إن السفر سيكون للأسماء الواردة في كشوفات الحافلتان: التاسعة والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/22)، بالإضافة للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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