لابورتا: باريس يستعبد اللاعبين.. ومن لا يحب نيمار؟

يرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن اللاعبين يفضلون التوقيع لباريس سان جيرمان، بسبب المال، مؤكدا أنهم يوقعون عقود عبوديتهم.



وقال لابورتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "تجديد مبابي لباريس بهذا المبلغ الخرافي يشوه السوق".



وأضاف: "ينتهي الأمر بالانتقال من أجل المال، وأولئك الذي يوقعون لباريس سان جيرمان قد وقعوا تقريبا على عبوديتهم، وهذا يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي".



وتابع: "لقد تأثر منافسنا المباشر ريال مدريد في ملف تعزيز صفوفه، لكننا نهتم أكثر بأنفسنا أكثر من منافسينا، وسارت الأمور على ما يرام".



وعن إمكانية عودة نيمار، علق: "من لا يحب نيمار؟ إنه لاعب استثنائي، لكن كل الذين يريدون العودة إلى برشلونة يجب أن يكونوا أحرارا، لأننا لسنا في وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات شراء لهذا النوع من اللاعبين".



وأتم: "بعد ذلك، سيكون القرار فنيا، حول إذا كان بإمكان اللاعب التواجد في مشروع برشلونة الجديد أم لا".