أدهم نابلسي يثير الجدل

أثار الفنان الأردني المعتزل ​أدهم نابلسي​ الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت له مجموعة صور تجمعه بالشاعر اللبناني ​علي المولى​، عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الخاصة في الأردن.

وهذا الأمر أثار تساؤلات الجمهور، وفضولهم لناحية إمكانية عودة أدهم نابلسي إلى الوسط الفني.

وكان أدهم نابلسي تحدث عن قرار اعتزاله الغناء وكيف اتخذه، وقال إنه في شهر رمضان الماضي، قرر أن يوقف جميع حساباته على السوشيال ميديا، وذلك بهدف تفرغه للعبادة في الشهر الكريم، وأضاف أنه كان بصدد أن يبدأ بالعمل لإطلاق ألبوم جديد يتألف من 12 أغنية.

وأوضح أدهم أنه في آخر 10 أيام من شهر رمضان، منحه الله القوة كي يتراجع عن البدء بألبومه الجديد، وأن يتخذ قرار الاعتزال.

وكان قد نشر أدهم صوراً تظهر حصوله على درع كُرّم فيه بحفل ختمه للقرآن الكريم كما وأنه حصل على إجازة في التلاوة والتجويد في أحد المساجد في الأردن.