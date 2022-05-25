الذهب يرتفع

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع جاذبية المعدن النفيس؛ بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط انحسار شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.64 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من أيار/ مايو عند 1868.69 دولارا في وقت سابق في الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي واحد بالمئة، لتسجل عند التسوية 1865.40 دولارا للأوقية.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في شهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا، وهو ما يوفر بيئة داعمة للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.06 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.9 بالمئة 949.54 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة 2004.10 دولار.