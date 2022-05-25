"لاتحطوني بالثلاجة ما بحب البرد" و"اختاري مكان فيه أطفال"

نشر عدد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصية مؤثرة للشهيد غيث يامن 16 عاماً الذي ارتقى فجر اليوم الاربعاء 25/5/2022 ، برصاص الاحتلال .

الوصية التي نشرها الشهيد على حسابه على الفيس بوك قبل استشهاده قال فيها ""لا تحطوني بالثلاجة لاني ما بحب البرد"، وطلب من عائلته موجهاً كلاماً يبدو أنه لوالدته، "بس بدكم تدفنوني، اختاري مكان في أطفال عشان ما أضل لحالي.

وطالب عائلته أن تحافظ على اسوارته الخاصة التي تركها تحت وسادته، وتابع" هل بالإمكان توزيع مصحف وكتابة اسمه على الصفحة الأولى منه".

وتابع الوضية المبكية وطالب عائلته بضرورة زيارته والحديث معه، لأنه سيسمعهم، وختم وصيته بعدم البكاء عليه لأنه لا يريد "زعل" أحد أو أن يبكي بسببه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اعلنت عن استشهاد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، في منطقة قبر يوسف بنابلس، فجر اليوم الأربعاء 25/5/2022.



