ما قصة مشجع نادي ليفربول الذي أفسد فرحة النجم العالمي محمد صلاح..!؟، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع ليفربول وهو يشير بيديه برقم (2-3)، لذلك سيقدم لكم فريقنا التفاصيل الكاملة عن هذه الحدث الذي سبب حزن اللاعب المصري محمد صلاح.

قصة مشجع نادي ليفربول

وظن صلاح، أنه كتب الفصل الأخير من قصة لقب الدوري الإنجليزي، حينما سجل هدفا لفريقه ليفربول في شباك وولفرهامبتون في الجولة الختامية من المسابقة المحلية لهذا الموسم.

وسجل صلاح، الذي دخل بديلا، هدف التقدم لنادي ليفربول 2-1 في شباك وولفرهامبتون، في الدقيقة 84، ليركض للاحتفال مع جماهير فريقه التي احتشدت في مدرجات الملعب، معتقدا أن هذا الهدف سيمنح فريقه اللقب، لكن النجم المصري أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما اقترب من المشجعين في المدرجات.

فقد أشار أحد المشجعين بيده إلى صلاح، إلى أن مانشستر سيتي الذي كان يواجه في نفس التوقيت أستون فيلا وكان يتخلف بهدفين دون رد، نجح في تحويل تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 في غضون خمس دقائق.

وهذه النتيجة تعني تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بغض النظر عن نتيجة لقاء ليفربول وولفرهامبتون، لأن "السيتي" كان يتقدم بفارق نقطة واحدة عن "الريدز" قبل انطلاق مباريات الجولة الختامية من "البريمير ليغ".

وبمجرد إدراكه أن اللقب قد فلت من ليفربول، تحولت احتفالات صلاح إلى حزن كبير، وعاد إلى أرضة الملعب لاستكمال المباراة وهو مطأطئ الرأس والحسرة بادية على محياه.

Liverpool fans had to tell Mo Salah that Man City had already gone ahead by the time he scored 💔 pic.twitter.com/WNWWvJNNb1