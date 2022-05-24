مفتي القدس: إزالة أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي "جريمة تهويدية عنصرية"

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، أن إزالة سلطات الاحتلال يوم أمس أجزاءً من درج الحرم الإبراهيمي "الدرج الأبيض"، هي "جريمة تهويدية عنصرية".

وقال الشيخ حسين، في بيان صحفي:" إن ما يجري يأتي في إطار مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تغيير معالم الحرم الأثرية، واستكمال مشروع "المصعد الكهربائي" الذي تعتزم إنشاءه خدمة لاقتحامات المستوطنين".

وأوضح أن إجراءات سلطات الاحتلال هذه تفضي إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، وبسط السيطرة الاحتلالية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، داعياً المواطنين إلى إعماره، بأداء الصلوات فيه، لحمايته من المخططات "الإسرائيلية" المتتابعة للاستيلاء عليه، والذود عنه أمام إجرام المعتدين عليه من المستوطنين وغيرهم.

وناشد الشيخ حسين الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات "الإسرائيلية" الآثمة، مطالباً الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما، وإفشال مخططات الاحتلال العدوانية التهويدية، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.

جدير ذكره أنه كانت سلطات الاحتلال قد شرعت، أمس، بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استكمالاً لتركيب المصعد الكهربائي، ولمشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خصصت حكومة الاحتلال 2 مليون شيقل لتمويله.