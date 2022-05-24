طقس فلسطين اليوم.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الجو يكون صافيًا ومعتدلاً نهارًا باردًا نسبيًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية.

وأوضحت الأرصاد الفلسطينية، أنه يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبيّنت أن الجو يكون صافياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، فيما يكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، أشارت الأرصاد الفلسطينية، أن الجو يكون حاراً نسبياً إلى حار نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، فيما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وذكرت أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.