قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، قنابل إنارة شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة أطلقت عدداً من قنابل الإنارة في سماء البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات أو اضرار.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل يومي القطاع بكل وسائله القتالية، فتتعمد التضييق على قطاع الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في بحر غزة، بهدف ضرب هذه الشريحة المهمة في القطاع الاقتصادي، خاصة أن القطاع يعيش في وضع معيشي صعب، فضلاً عن استهداف أراضي المزارعين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.