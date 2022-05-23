هآرتس: الاستخبارات وأجهزة الاحتلال لم يكن لديها أي معلومات مسبقة عن الشهيد رعد حازم

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية لم يكن لديها أي معلومات مسبقة عن رعد حازم.

و وفقا للصحيفة العبرية، فقبل تنفيذ الشهيد رعد العملية، طلبت منظومة "فرض القانون الأمريكية الفيدرالية" من "إسرائيل" التحقيق مع رعد بشبهة اختراق حواسيب أمريكية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 250 مسلّحًا إسرائيليًا ليسوا من ضمن قوات الجيش والشّرطة شاركوا في أعمال البحث عن منفّذ عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب، على عاتقهم الشّخصي ودون التنسيق مع أحد.

و بحسب الصحيفة العبرية، فإن تدفق كمّ كبير من القوات إلى ساحة العملية أوجد صعوبات جمّة على نحو كان من شأنه أن يكون سببًا في وقوع اشتباك نيران صديقة.

واستشهد رعد بعد أداءه صلاة فجر يوم الجمعة الأولى من رمضان في أحد مساجد مدينة يافا المحتلة، وذلك بعد ساعات من تنفيذه عملية شارع "ديزنغوف" التي فرضت منعاً للتجول في تل أبيب اوقعت نحو 15 صهيونياً بين قتيل و جريح.