بالصور "الرابطة الإسلامية" تنظم يوماً ترفيهياً بالكلية العربية شرق محافظة رفح

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوماً ترفيهياً بعنوان "بسمتكم أحلى " وذلك صباح اليوم في الكلية العربية شرق محافظة رفح.

وتخلل اليوم العديد من الفقرات الشيقة منها: احتفال بيوم الممرض ، فقرة وطنية، فقرة اضحك معنا والمسابقات الشيقة .

كما وتطرقت الممرضة مرام أبوحسون إلى مهام مهنة التمريض ودورها الهام والمساعد في العميلة الطبية بجانب الطبيب.

وتضمن اليوم فقرة تعريفية من الطالبات كل ببلدتها الأصلية وأهم معالمها.

وبدورها، تحدثت أ.هناء حماد منسقة ملف الجامعات برفح : أطلقنا هذه الفعالية تسليةً عن طالبات الكلية وتقديراً لجدهن بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية؛ وسنستمر في أنشطتنا للتخفيف عن الطلبة.







