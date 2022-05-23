داخلية غزة تعلن كشف أسماء جديد للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/22) هنـــــا ، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) هنـــــا.

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت الوزارة، من المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.