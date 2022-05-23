ارتفاع سعر البنزين عالميا

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن معدل سعر البنزين أوكتان 90 في تداولات الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو الجاري، سجل ارتفاعا بنسبة 8.1 في المئة، إلى 1242.6 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 1149.2 دولارا.

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة، سجل معدل سعر بنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 1297.5 دولارا للطن مقابل 1188.4 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 9.2 في المئة.

وانخفض سعر الديزل من 1086.8 دولارا للطن إلى 1062 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.3 في المئة، كما انخفض سعر الكاز من 1199.6 دولارا للطن إلى 1137 دولارا ونسبة انخفاض بلغت 5.2 في المئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 610.4 دولار للطن إلى 619.2 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار/مايو إلى 857.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي والذي بلغ 953.6 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 10.1 في المئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 113.2 دولارا للبرميل، مقابل 107.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.