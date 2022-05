معلق مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- التشكيل المتوقع ريال مدريد وليفربول، بدأ التنازلي لمباراة نهائي أبطال أوروبا 2022، التي ينتظرها مئات الملايين حول العالم، والتي من المقرر أن تقام بتاريخ 28 مايو 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، إذ سيحرص فريق فريال مدريد الإسباني على الفوز بالبطولة الرابعة عشر على مدار تاريخه، بينما سيسعى نادي ليفربول الإنجليزي لحصد لقب البطولة وإضافة الكأس السابعة إلى خزائنه، ليتعادل مع نادي ميلان تاريخياً، لاسيما بعد أن فضل أمس في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة على حساب مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

ويبحث عشاق كرة القدم عن معلق مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- التشكيل المتوقع ريال مدريد وليفربول، بعدما وصل فريقا ريال مدريد وليفربول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد مشوار طويل من التغلب على الفرق القوية على المستويات الأوروبية، فريال مدريد تخطى فرق كبيرة مثل باريس سان جيرمان، المدجج بالنجوم العالميين مثل نيما ردا سيفا وكيليان مبابي، وليونيل ميسي، كذلك تغل على تشيلسي في دور بع النهائي وهو حامل اللقب للعام الماضي، كما تغلب على أقوى فرق الدوري الإنجليزي وحامل لقب الدوري هذا العام، وهو أيضا من أقوى فرق أوروبا مانشستر سيتي، بعد مباراة مشوق لاقت اهتمام الملايين، وستنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، معلق مباراة ريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعلق المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي على مباراة نهائي دوي أبطال أوروبا 2022 بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، ولم يتبقى سوى خمسة أيام على بلوغ المباراة النهائية ين الفريقين الكبيرين، لهذا يحرص عشاق ومحبي كرة القدم في البحث عن معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهم يفضلون معرفة تفاصيل المباراة قبل انطلاقها، لاسيما عشاق الفريقين الأحمر والأبيض.

ويبدأ متابعو كرة القدم العالمية بالتساؤل، من هو معلق مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهم يفضلون المعلقين الرياضيين الذين يزرعون الحماس في المباراة كالمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، والمعلق رؤوف خليف، وفهد العتيبي، وهناك أيضا معلقين رياضيين لا لا يقنعون المشاهد، لاسيما في المباريات القوية والحاسمة والنهائية، كنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفرول.

ومن المتوقع أن يختار المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بكل الأسماء المتاحة لديه، فهي مباراة مصيرية وتحدد بطل وزعيم أوروبا للعام الجاري 2022، لهذا فإن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول وفق خبراء ومطلعين رياضيين، جاء على الحو التالي

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - الابا - كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كيروس - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

