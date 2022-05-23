أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022 عيار 21وعيار 24 ، جاءت البورصة العالمية اليوم الاثنين 23 مايو 2022، لبدء التداولات على الذهب والعقود الآجلة للذهب وارتباطها بالأسواق العالمية، حيث استقرت اليوم أسعار الذهب على أسعارها في السوق المحلى في الكويت، والتى اعلنتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مع مطالبات إغلاق يومي أعلى من 1850 دولار ليستمر الارتفاع 1880—1885 دولار لأونصة، أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022 عيار 21وعيار 24

أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1846 دولار لأونصة، حيث حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.46% لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر.

مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، قد لا تنتهي عمليات البيع الحادة في فضاء الأسهم الأمريكية حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 حتى الآن بنسبة 20% من أعلى مستوياته المسجلة في يناير.

أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022

يبدو أن الأسواق قلقة بشأن مدى تجاوب التضخم والنمو بسرعة كافية مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

إذا لم نشاهد استقرارا في أرقام التضخم فقد يضطر البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تكثيف جدول رفع أسعار الفائدة الخاص به (من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس) وهو ما سيمثل صدمة جديدة لأسواق الأسهم.

أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022

ما يمكن أن يساعد المعدن الأصفر على التعافي في الجلسات القادمة، هو البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى الخبراء ضرورة أن نشاهد إغلاق يومي أعلى من 1850 دولار ليستمر الارتفاع 1880—1885 دولار لأونصة.

في المقابل، التداول أدنى من مستوى المقاومة 1850 دولار يبقي أسعار الذهب تحت الضغط نحو 1784 –1760 دولار لأونصة.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولارًا للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع.

وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 952.75 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولارًا.

أسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 23 مايو 2022

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 17.894 دينار كوبتى، وسجل 58.428 دولار امريكى .

أسعار الذهب عيار 22

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، قيمة 16.418 دينار، وقيمة 53.609 دولار .

أسعار الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 15.673 دينار، فيما سجل 51.176 دولار.

أسعار الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 13.434 دينار، مسجلا 43.865 دولار أميركي.

أسعار الاونصة «الاوقية»

وسجل سعر الاونصة «الاوقية» اليوم في اسواق الكويت، سعر 556.556 دينار، بقيمة 1817.326 دولار امربكى .