"مهجة القدس": الحكم على أسير من طولكرم بالسجن 43 شهرًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد محمد فاتح وحيد بدران (20 عامًا) من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة بالسجن الفعلي 43 شهرًا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/12/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهم عديدة من بينها إلقاء حجارة والقيام بنشاطات عسكرية ضد جنود الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير محمد بدران ولد بتاريخ 26/10/2002م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن مجدو الصهيوني.