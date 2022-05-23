أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، خرجت تصريحات صحفية من داخل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تفيد بتأجيل موعد عقد امتحانات التوجيهي للعام الجاري 2022، فيما بدا طلبة التوجيهي وذويهم بالتساؤل عن أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار، فهذا الملف سيكون المتصدر في الحديث عنه هذه الأيايم كون عشرات الآلاف من الطلبة ينتظرون بدء عقد امتحانات التوجيهي لهذا العام، وبالتالي سنحرص على نشر أسباب تأجيل امتحانات الثانوية لهذا العام.

سبب تأجيل امتحانات التوجيهي 2022

وكان من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي في فلسطين لسنة 2022، في تاريخ 7/6/ 2022، إلا أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أصدرت قرارا بتأجيل عقد الامتحانات، لهذا بدأ التساؤل عن أسباب تأجيل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، لأن الآلاف من الطلبة في محافظات الوطن ينتظرون بدء انطلاق أول امتحان للتوجيهي حتى ينتهون من هذا الملف الذي يؤرقهم، لأنهم يعتبرونه مفصلا في حياتهم، وحرصت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر سبب تأجيل امتحانات التوجيهي 2022 لهذا العام، بعد قراءة بيان وزارة التربية والتعليم العالي.

لماذا تأجلت امتحانات الثانوية العام في فلسطين

وعللت وزارة التربية والتعليم في رام الله، أسباب إقدامها على تأجيل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022، وذلك وفق بيان صدر عنها، وشرع الطلبة بالتساؤل عن لماذا تأجلت امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، وهل التأجيل اقتصر على محافظات الضفة المحتلة والقدس، أم أن التأجيل في جميع محافظات الوطن ويشمل قطاع غزة، هذه الأسئلة باتت الشغل الشاغل للطلبة الذين ينتظرون بدء تقديم امتحانات التوجيهي على أحر من الجمر.

أسباب تأجيل امتحانات التوجيهي في فلسطين

وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، صباح اليوم الأحد 23/5/2022، عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع، لتبدأ يوم الـ 14 /6/2022، بدلا من 7/6/2022، في غزة والضفة، إلا إنها أرجعت أسباب تأجيل امتحانات التوجيهي تعويض الفاقد التعليمي نتيجة الإضرابات التي كان ينظمها اتحاد المعلمين في الضفة حتى توصلهم إلى اتفاق قبل يومين مع حكومة محمد اشتية.



