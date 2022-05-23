امام وزير الخارجية الأمريكي..خريجون يرفعون اعلام فلسطين وصور الشهيدة أبو عاقلة

رفع طلاب من ابناء الجالية الفلسطينية في جامعة جورج تاون صور الشهيدة شيرين ابو عاقلة واعلام فلسطين وارتدى بعضهم الكوفيات الفلسطينية خلال حفل تخرجهم الذي أشرف عليه وزير الخارجية الاميركي توني بلينكن.

وكتب بجانب صورة الشهيدة ابو عاقلة التي رفعها الطلاب جملة: مقاومة حتى التحرير والعودة. وكتب عليها بخط عريض: تكريم الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة.

وتعرض الوزير بلينكن الى مواقف محرجة حين حمل الطلاب اعلاما فلسطينيا لحظة صعودهم للمنصة .

وحرص عشرات الطلبة على رفع صور الشهيدة ابو عاقلة خلال مرور الوزير بلينكن امامهم وهي صور رصدتها عدسات المصورين والصحفيين وتناقلتها وسائل الاعلام الأميركية.