طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 23 مايو 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا نهاراً وبارداً ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.