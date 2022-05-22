القيادي عز الدين: قرار ممارسة الطقوس "التلمودية" هو بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية القيادي طارق عز الدين، مساء اليوم الاحد، أن قرار ممارسة الطقوس "التلمودية" هو بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة، لأنه عدوان على مقدساتنا الإسلامية لن نسمح بتمريره.

جاء ذلك تعقيباً على قرار المحكمة الصهيونبة بالسماح للصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم المستمرة للمسجد الاقصى المبارك.

وقال عز الدين :"المحكمة الاحتلالية في القدس المحتلة بقرارها هذا تعطي الغطاء والضوء الأخضر للمستوطنين لرفع مستوى عدوانهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى".

وأضاف :"كل هذه القرارات العدوانية على مقدساتنا لن تغير من واقع القدس والمقدسات الاسلامية التي هي عنوان المواجهة الآن مع هذا المحتل المجرم".

وشدد عز الدين على شعبنا الفلسطيني الذي سجل أروع آيات الصمود والثبات طيلة شهر رمضان المبارك، لن يقبل بتمرير مثل هذا القرار وسيواجهه بكل ما أوتي من قوة وثبات.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الاسلامي ستبقى الدرع الحامي والحصن الصلب أمام كل محاولات التهويد والتغيير للواقع، ولن نسمح بتمرير مثل هذه القرارات الصهيونية في القدس والمسجد الاقصى المبارك.