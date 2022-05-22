سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 23 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال، أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من اللبنانيين، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 23 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم

ارتفع سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين 23 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 23 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وقفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 31750 – 31850 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 31600 – 31700 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس؛ بحسب منصة "safiralchamal" اللبنانية لرصد سعر الدولار في سوق الصرف.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 23 مايو 2022

مصرف لبنان المركزي

وكان مصرف لبنان المركزي قال في بيان يوم الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز.

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

سعر الدولار في لبنان

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.