 القائد النخالة يعزي والد الشهيد أمجد الفايد باستشهاد نجله

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، التعازي والمواساة لعائلة الفايد الكرام، باستشهاد نجلهم البطل أمجد الفايد عقب تصديه لاقتحام قوات الاحتلال على أطراف مدينة جنين ومخيمها.

وقال القائد النخالة خلال اتصال هاتفي بوالد الشهيد :"إننا نعزي باستشهاد نجلكم ونبارك لكن هذا الوسام الإلهي، واصفاً الشهيد أمجد بأنه أحد حراس المخيم والفتية الشجعان الذين يضحون بأرواحهم من أجل فلسطين والقدس".

وأشاد الأمين العام بعائلة الفايد الكرام، وأهالي الشهداء، وأهالي المخيم الشجعان الذين يقدمون هذه التضحيات بكل صبر وعطاء ومعنويات عالية، معتبراً أن جنين ومخيمها اليوم تمثل أيقونة الثورة والمواجهة لهذا المحتل وأن الشعب الفلسطيني يعلن فخره بجنين وشهدائها وكتيبتها المقاتلة.

من جانبه، شكر والد الشهيد أمجد الفايد، للأمين العام هذه التعزية والمباركة والتواصل معهم ومع عوائل الشهداء والأسرى، مؤكداً انهم مستمرون على خط الجهاد والمقاومة حتى النصر الكامل لشعبنا وقدسنا.