بالصور الرابطة الإسلامية تنظم ملتقى و جولة ميدانية في الجامعة الإسلامية بغزة 

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، ملتقى وجولة ميدانية للطالبات في الجامعة الإسلامية بغزة تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية 74 .

و تضمن الملتقى، العديد من الفقرات منها :إفطاراً فلسطينياً للطالبات، وبوستر تفاعلي، ومسابقة ثقافية عن النكبة تم من خلالها توزيع جوائز قيمة وسط أجواء ملؤها التفاعل والوطنية.

وأكدت أ.سلوى أبو موسى نائبة منسقة ملف الجامعات في محافظة غزة على أهمية إحياء ذكرى النكبة، متحدثةً عن أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته وعن ضرورة دفاع الأمة عن فلسطين والمسجد الأقصى .

وشددت ابو موسى بأن الرابطة الإسلامية متواصلة في فعالياتها الوطنية ؛من أجل تعزيز روح الإنتماء وحب الوطن في نفوس الطالبات.











