الدفاع الروسية تعلن استهداف 4 مستودعات للذخيرة في أوكرانيا بالصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الطيران الروسي الحربي استهدف 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة، في إقليم دونباس، خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الدفاع الروسية، على لسان متحدثها إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الحربي الروسي ضرب ثلاثة مراكز قيادة، و26 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كما دمر مستودعا للذخيرة في دونيتسك.

وبيّنت أن هذه الضربات الجوية قضت على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكرت الوزارة، أن الدفاع الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في الجو في دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).

وأكدت أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار.

كما أن تلك القوات دمرت 3 بطاريات راجمات صواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في مقاطعة نيكولايف (جنوب).

وبحسب إحصائيات روسية، فإن القوات الروسية دمرت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة بدون طيار، و317 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

بالإضافة إلى تدمير 3198 دبابة ومدرعة أخرى، و408 راجمات صواريخ، و1622 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3077 مركبة عسكرية خاصة.