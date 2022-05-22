أحدث اشارة لتردد قناة الحج السعودية لنقل شعائر الحج 2022-1443 و تكبيرات عيد الأضحى

تردد قناة الحج 2022 على نايل سات، تعتبر قناة الحج من القنوات الفضائية السعودية المتميزة التي تقوم ببث المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز من شعائر الحج والعمرة، إلى جانب تكبيرات العيد وشعائر الصلوات والتلاوات القرآنية، مع البث الحي من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة تنقل محتواها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي,

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة الحج 2022، مع قرب موسم الحج لهذا العام، و عيد الأضحى، و لذلك يقوم فريق فلسطين اليوم برصد جميع ترددات القنوات المتخصصة بنقل شعائر الحج و تكبيرات عيد الأضحى 2022-1443.

يمكنك الاستمتاع بمتابعة كل ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام لحظة بلحظة بالإضافة إلى التلاوات القرآنية وشعائر الصلوات على مدار الأربع وعشرين ساعة من بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال ضبط إشارات البث التلفزيوني الخاصة بقناة الحج عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الحج السعودية 2022

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

10922عمودي 27500 7/8 SD، HD

12654 أفقي 27500 5/6 SD

برامج قناة الحج 2022

تسعى قناة الحج على نشر الوعي الثقافي الديني، من خلال نقل شعائر الصلوات ومناسك الحج والعمرة من خلال البث الحي والمباشر من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في كل عام، بالإضافة إلى نقل صلاة الجمعة والتلاوات القرآنية وتكبيرات وصلاة العيدين.

إلى هنا نصل لختام هذا المقال، بعد أن قدمنا لكم تردد قناة الحج 2021 نايل سات، وهي من القنوات الفضائية الناقلة لمناسك الحج والعمرة والتي تبعث الطمأنينة والسكينة في قلوب المسلمين في شتى أرجاء العالم الإسلامي، ويحرص الجميع على متابعتها بشغف في كل عام.